Dolar 48,9984 +0,02%
Euro 55,7170 +0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,59 -0,47%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,80 +0,99%
--°

malatya'da arazi kavgasında baba ve oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

Akçadağ'daki arazi kavgasında 18 Haziran'da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; mahkeme baba ve oğluna haksız tahrik indirimiyle toplam 50 yıl 3 ay hapis verdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

malatya'da arazi kavgasında baba ve oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

Malatya’da arazi kavgası davasında karar:

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde akrabalar arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Enes Can Gökçek (26) tarafından av tüfeğiyle vurulan Olcay Gökçek (37) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; çatışmada bir diğer kişi N.G. de yaralandı.

olayın iddianamesinde yer alan ayrıntılar:

Soruşturma ve iddianameye göre, kavgada tutuklu sanık L.G.'nin vurulan ve yere düşen Olcay Gökçek'e tekme attığı belirtiliyor. Olayın başlangıcında çıkan tartışmanın kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştüğü, silahın kullanımı sonucunda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği kaydedildi.

mahkeme kararı ve verilen cezalar:

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.G. hakkında Olcay Gökçek'e yönelik kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Aynı sanık hakkında N.G.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıl 3 ay hapis cezası daha verildi.

Mahkeme, diğer tutuklu sanık L.G. hakkında da kasten öldürmeye iştirak suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, her iki sanık için de iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararın sonucunda iki sanığın cezalarının toplamı 50 yıl 3 ay olarak oluştu. Duruşmada sanık E.G. meşru müdafaa iddiasında bulunup beraat talep ederken, L.G. ise kendisine kumpas kurulduğunu ve darbedildiğini ileri sürerek tahliye talebinde bulunmuş, müşteki H.G. ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme heyetinin kararında haksız tahrik indirimi uygulanması ve tutukluluk hallerinin sürdürülmesi, davanın ceza yönünden netleşen bölümünü oluşturdu.

MALATYA&#039;DA ARAZİ KAVGASINDA KARAR ÇIKTI: BABA VE OĞLUNA 50 YIL 3 AY HAPİS

MALATYA'DA ARAZİ KAVGASINDA KARAR ÇIKTI: BABA VE OĞLUNA 50 YIL 3 AY HAPİS

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan