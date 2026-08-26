Kestel'de geleneksel sünnet şöleni çocuklara unutulmaz anlar yaşattı

Kestel'de şölen geleneği devam etti

Kestel Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl da çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlik Kestel Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi; programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı. Sünnet Şöleni, ilçenin uzun süredir sürdürdüğü geleneklerden biri olarak öne çıktı.

konvoy ve mehter gösterisi:

Etkinlik öncesinde sünnet çocukları ve aileleri Kestel Meydanı'nda toplandı. Vani Mehmet Camii'nde çocuklar için dualar edildi; dua programının ardından ailelerin oluşturduğu konvoy eşliğinde katılımcılar Kestel Amfi Tiyatro'ya geçti. Konvoy sırasında ve tiyatro alanında renkli görüntüler oluştu. Şölen programı, salona enerji katan Mehter Takımı gösterisiyle başladı ve çocuklar ile aileleri coşkulu anlar yaşadı.

başkanın mesajı ve program akışı:

Program boyunca Başkan Ferhat Erol, çocuklarla tek tek ilgilenip ailelerle sohbet ederek sünnet heyecanını paylaştı. Etkinlikte çocuklara hediyelerini Başkan Ferhat Erol ile Kaymakam Emre Zeyrek takdim etti. Başkan Erol, sünnet geleneğinin manevi önemine vurgu yaparken, sünnetlerin Kestel Devlet Hastanesi'nde güvenli ve hijyenik şartlarda gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Erol, programda ailelerin duygusunu ve çocukların taşıdığı değeri şu sözlerle dile getirdi: "Bizim için her bir çocuğumuz ayrı bir kıymet, ayrı bir emanet. Çocuklarımız bize aileleri tarafından emanet ediliyor. Biz de bu emanete sahip çıkmak, onu korumak ve geleceğe en güzel şekilde hazırlamakla mükellefiz". Ayrıca çocuklara gelecek yaşamlarında sağlık, huzur ve başarı diledi ve onların vatanına, milletine, ailesine ve Kestel'e hayırlı evlatlar olmalarını temenni etti.

Şölen boyunca çeşitli ikramlar ve çocuklara yönelik etkinlikler yer aldı. Organizasyon, son bölümde sahnelenen Karagöz ve Hacivat ile neşeli bir final yaptı; geleneksel gölge oyunu çocukların büyük ilgisini çekti ve program keyifli anlarla sona erdi.

KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİ, BU YIL DA ÇOCUKLARI VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ. KESTEL’DE UZUN YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN VE AİLELERİN EN ÖZEL GÜNLERİNDEN BİRİNE ORTAK OLAN ŞÖLEN, KESTEL BELEDİYE BAŞKANI FERHAT EROL’UN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.