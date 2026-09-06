Kestel'de Kayacık'ta orman yangınına hava ve kara müdahalesi

Kestel'de Kayacık'ta orman yangınına müdahale

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Kayacık Mahallesi mevkiinde saat 10.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

müdahale ekipleri ve araçları:

Bursa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 arazöz ve 1 su tankeri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı yangın bölgesine yönlendirildi. Ayrıca bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale yapılıyor.

çalışmanın seyri ve koordinasyon:

Ekipler alevlerin kontrol altına alınması için karadan yoğun çalışma başlatırken, helikopterler de yangına havadan müdahale ediyor. Müdahale çalışmaları ve gelişmeler AKOM tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Yangına ilişkin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; yetkililer bölgedeki müdahalenin sürdüğünü bildiriyor.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI.