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Kıbrıslı liderler ara bölgede Guterres’in güven önerilerini masaya yatırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, BM gözetiminde ara bölgede Guterres’in temmuzda önerdiği 7 güven artırıcı önlemi ve geçiş konularını görüşüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:43

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Elif Demir

Kıbrıslı liderler ara bölgede Guterres’in güven önerilerini masaya yatırdı

Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis ara bölgede buluştu:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler gözetiminde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyon Ofisinde saat 15.50'de başladı. Toplantı, Kıbrıs meselesine ilişkin temaslar kapsamında yapıldı ve gündemin merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından temmuz sonunda adada gündeme getirilen 7 güven artırıcı önlem bulunuyor.

erhürman'ın yaklaşımı ve kabul edilen öneriler:

Erhürman görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, taraflarının söz konusu yedi öneriden altısını halihazırda kabul ettiğini belirtti ve toplantıya "sonuç odaklı" bir yaklaşım için gittiklerini vurguladı. Bu ifade, müzakerelerin biçimsel bir görüşmeden ziyade somut ilerleme arayışına odaklanacağına işaret ediyor.

görüşmenin gündem maddeleri ve beklentiler:

Görüşmede özellikle yeni geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili görüş ayrılıklarının aşılması ve önerilen güven artırıcı önlemlerin uygulanmasına ilişkin teknik ve siyasi ayrıntıların ele alınması bekleniyor. Taraflar arasında kabul edilen altı önerinin uygulamaya dönüşmesi ile yedinci öneri üzerinde varılacak mutabakat, ilerleme için belirleyici olacak.

Toplantı, BM gözetiminde yürütülen temasların bir parçası olarak iki toplum arasında güveni güçlendirmeye yönelik adımların koordinasyonunu amaçlıyor. Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin sonucu, Kıbrıs konusunda sonraki müzakere sürecinin tonunu ve pratik adımların hızını etkileyecek.

KIBRISLI LİDERLER ERHÜRMAN İLE HRİSTODULİDİS&#039;İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

KIBRISLI LİDERLER ERHÜRMAN İLE HRİSTODULİDİS'İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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