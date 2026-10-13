Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı, maç 1-1 bitti

Bandırmaspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig haftasındaki karşılaşma 17 Eylül Stadı'nda oynandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede ilk golü bulan taraf Sivasspor oldu, Bandırmaspor ise son bölümde gelen kafa golüyle skoru eşitledi.

Maçtan dakikalar:

66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cihat Çelik pasını Ethemi'ye aktardı. Ethemi’nin topuk pasıyla yeniden topla buluşan Cihat Çelik, dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 0-1 oldu.

83. dakikada Bandırmaspor için duran topta Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Enes Aydın kafa vuruşunu yaparak skoru 1-1'e getirdi.

Kadrolar ve hakemler:

Stat: 17 Eylül Stadı

Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Harun Reşit

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Pedro Alves de Lima, Oluwatosin Kehinde (Dame Bamba Seck dk. 83), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Muhammet Harun Genç dk. 70), Enes Çinemre (Muhammed Gümüşkaya dk. 64), Kerem Dönertaş (Gianni Salvatore P. Bruno dk. 70), Enes Aydın, Hakan Bilgiç (Ali Ülgen dk. 65), Recep Yalın Dilek, Remi Jose Michel Mulumba. Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Eray Özbek, Burak Bekaroğlu. Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan.

Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik, Rei Manaj, Musah Mohammed, Mehmet Feyzi Yıldırım, Valon Ethemi (Clinton Doudou dk. 87), Salih Kavrazlı (Yusuf Cihat Çelik dk. 62), Ebrima Cesay (Burak Kapacak dk. 62), Turan Tuzlacık, Oğuzhan Aksoy (Mehmet Albayrak dk. 90+3), Yusuf Çağlar Kefkir. Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Kadir Taylan Koparan, Emre Gökay, Eymen Yurducu, Osman Başkoyu ve Yılmaz Cin. Teknik Direktör: İsmet Taşdemir.

Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 66) (Sivasspor), Enes Aydın (dk. 83) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: E. Ceesay, Ethemi (Sivasspor), Mulumba (Bandırmaspor)

TRENDYOL 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, KONUK ETTİĞİ SİVASSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.