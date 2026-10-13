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28 Şubat davasıyla anılan eski korgeneral Çetin Saner için veda

28 Şubat davasında rütbeleri sökülen eski korgeneral Çetin Saner, 12 Ekim'de öldü; Kaynarca'da kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

28 Şubat davasıyla anılan eski korgeneral Çetin Saner için veda

Cenaze töreni:

Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede 12 Ekim tarihinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Çetin Saner için Kaynarca Merkez Cedid Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Saner, namazın ardından aile kabristanında defnedildi.

28 Şubat davası ve hukuki süreç:

28 Şubat sürecine ilişkin davada yargılanan Saner, mahkeme kararıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 2021 yılında kesinleşmesinin ardından tutuklandı.

Saner’in de aralarında bulunduğu emekli generallerin rütbeleri söküldü. Sağlık sorunları nedeniyle Kasım 2022’de tahliye edilen Saner’in kalan cezası, Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı kararıyla kocama hali gerekçesiyle kaldırıldı.

Sözleri ve özrü:

Saner, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’e yönelik kullandığı "Söyleyin o kadına, yağlı kazığa oturturuz" ifadesiyle gündeme gelmişti. 2013 yılında görülen dava duruşmasında sözlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek "Ayıp etmişim. Yakışmamıştır" diyerek özür dilemişti.

ESKİ KORGENERAL ÇETİN SANER, SAKARYA&#039;NIN KAYNARCA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

ESKİ KORGENERAL ÇETİN SANER, SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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