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Kıl payı kurtuldu: Kayseri'de 0.47 promille sürücü cezada son anda rahatladı

Kayseri Melikgazi'de durdurulan 06 YBZ 53 plakalı otomobilin sürücüsü U.A., yapılan kontrolde 0.47 promille bulundu; cezadan kıl payı kurtuldu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 05:48

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 05:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kıl payı kurtuldu: Kayseri'de 0.47 promille sürücü cezada son anda rahatladı

olayın ayrıntıları:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi ilçesindeki uygulamasında, 06 YBZ 53 plakalı otomobil durduruldu. Araç sürücüsü olarak belirtilen U.A., araçtan iner inmedi ekiplere alkollü olduğunu itiraf etti.

Yapılan alkol ölçümünde sürücünün 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Haberde aktarıldığı üzere bu değer, yasal sınırın 0.03 promili altında kalması nedeniyle sürücü ceza uygulanmaktan kıl payı kurtuldu.

sürücünün tepkisi:

Meydana gelen sonuç sonrası haber metninde adı geçen B.B., sonuç karşısında sevinç gösterisi yaparak 'kurtuldum, gördün mü?' dedi ve görevi yapan ekiplere teşekkür ederek uygulamadan ayrıldı. Olayla ilgili olarak uygulama noktası dışında başka bir işlem bilgisi paylaşılmadı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMADA DURDURULAN OTOMOBİL...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMADA DURDURULAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YASAL SINIRIN 0.03 PROMİL ALTINDA KALARAK, 0.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI. CEZADAN UCU UCUNA KURTULAN SÜRÜCÜ, SONUCUN ARDINDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR EDEREK, ‘KURTULDUM, GÖRDÜN MÜ?’ DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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