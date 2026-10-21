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Kilis-Hatay kara yolunda devrilen tır: sürücü müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi

Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen malzeme yüklü tırın sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis-Hatay kara yolunda devrilen tır: sürücü müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi

Kaza kısa özeti:

Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkan ve devrilen malzeme yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazazedeye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada söz konusu araç, sürücüsü T.T. yönetimindeki 31 BCZ 718 plakalı malzeme yüklü tır olarak kayıtlara geçti. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yola devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİLİS&#039;TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KİLİS'TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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