Trabzonspor İzmir'e hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç öncesi kampını tamamlayarak İzmir'e gitti. Bordo-mavililer hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan taktik antrenmanla noktaladı ve antrenmanın ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla kente hareket etti.

hazırlık süreci ve kadroda öne çıkanlar:

Takımda en dikkat çeken gelişme, uzun süredir sakatlıktan dönen Ruslan Malinovskyi'nin kamp kadrosuna dahil edilmesi oldu. Ukraynalı oyuncunun yeniden kadroda yer alması teknik heyet için önemli bir moral kaynağı olarak değerlendirildi.

Öte yandan, sağlık durumları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan oyuncular arasında Aral Şimşir, Dju, Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu bulunuyor. Bu isimlerin yokluğu takım planlamasında değişikliklere neden oldu.

kafile listesi ve yedek uygulamaları:

Trabzonspor'un Göztepe müsabakası için açıkladığı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.

CSKA Sofya maçında dinlendirilen Stefan Savic ve Ernest Muçi bu buluşmada yine kamp kadrosunda yer aldı; teknik ekip, oyuncu rotasyonunu ve maç planını sakatlıklar ve dönüşler doğrultusunda şekillendiriyor.

Takımın İzmir'e hareketi ve kadro yapılanması, Göztepe karşılaşmasında hangi kaynakların öne çıkacağına dair ilk işaretleri veriyor. Teknik ekip, sakatların yokluğunu telafi etmek için kalan oyuncular arasında görev dağılımını netleştirmiş durumda.

TRABZONSPOR, GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARINI MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ'NDE TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REİS YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TAKTİK ANTRENMANLA TAMAMLADI.