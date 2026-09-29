Kilis'te traktör güvenliği için sürücülere eğitim ve römorklara reflektör

çalışmanın amacı:

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Güvenli Tarım Güvenli Traktör projesi, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, tarım aracı kullanımını daha güvenli hale getirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla planlandı. Valilik Oluru ile gerçekleştirilen çalışma bölgedeki güvenlik yaklaşımını güçlendirmeyi hedefliyor.

uygulanan önlemler:

Proje kapsamında 28 Eylül 2026 tarihinde Kilis Merkez ilçesine bağlı Acar köyü'nde toplam 25 tarım aracı kullanıcısına 'Güvenli Traktör Kullanımı, Traktör Güvenlik Tertibatları ve Trafik Güvenliği' konularında bilgilendirme yapıldı. Çalışma sırasında reflektör bulunmayan 25 traktör römorkuna reflektör takılması sağlandı.

gelecek adımlar:

Yetkililer, bölgede traktör kazalarının önlenmesine yönelik projenin kararlılıkla yürütüleceğini belirtti. Eğitim ile donanım uygulamalarının eş zamanlı sürdürülmesi planlanıyor; bu sayede sürücü farkındalığı artırılarak yol güvenliğinin uzun vadede iyileştirilmesi hedefleniyor. Sahada uygulanan reflektör takma çalışmasının römork görünürlüğünü artırarak gece veya düşük görüş koşullarında riskleri azaltmaya katkı sağlayacağı öngörülüyor.

KİLİS’TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE "GÜVENLİ TARIM" EĞİTİMİ