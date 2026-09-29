BUÜ’den sürdürülebilirlikte hızlı ve ölçülebilir yükseliş

Uluslararası sıralamada yükseliş

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarının somut sonuçlarını aldı. Uluslararası geçerliliğe sahip UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçlarına göre, 105 ülkeden değerlendirilen 2016 üniversite arasında BUÜ, dünya genelinde 247'nci ve Türkiye'de 27'nci sırada yer aldı.

kısa dönem ve iki yıllık performans:

Üniversitenin yükselişi hem kısa dönemde hem de iki yıllık periyotta belirgin oldu. Geçen yıla kıyasla 108 basamak bir sıçrama gerçekleştiren BUÜ, son iki yılda toplam 310 basamaklık ilerleme kaydederek 2024'teki 557'nci sıradan 247'nci sıraya tırmandı. Ulusal sıralamada da son bir yılda 10, iki yılda ise 25 basamaklık ilerleme sağlayarak sıralamada en fazla ivme kazanan üniversiteler arasında yer aldı.

üniversitenin perspektifi ve adımları:

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde edilen sonucun kampüste yürütülen ortak mücadelenin bir yansıması olduğunu belirtti. Rektör Yılmaz, bu başarının enerjiden atık yönetimine, ulaşımdan eğitim ve araştırmaya kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların ürünü olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversiteye bu gururu yaşatan ve sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personele ile öğrencilere teşekkür ederek, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs hedefiyle çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), YEŞİL KAMPÜS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ KARARLI ADIMLARININ MEYVELERİNİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR.