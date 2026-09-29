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Hiroşima'dan kalan mabet ağacı KPSS adaylarının tercihi oluyor

Hiroşima'da hayatta kalan mabet ağacının yaprakları, hafıza ve unutkanlığa olumlu etkileri sayesinde KPSS'ye hazırlanan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hiroşima'dan kalan mabet ağacı KPSS adaylarının tercihi oluyor

Hiroşima'dan günümüze mabet ağacı:

Doğu Asya kökenli olan ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından sağ çıkıp günümüze ulaşabilen mabet ağacı, dayanıklılığıyla biliniyor. Bitkinin yaprakları, sahadaki aktar ve üreticiler tarafından hem doğal takviye hem de ilaç sektöründe ham madde olarak değerlendiriliyor. Uzun ömürlü olduğu belirtilen ağaçların yaklaşık bin yıl yaşayabildiği aktarlar tarafından ifade ediliyor.

Etki ve içeriği:

Aktarlara göre mabet ağacı yaprağında yaklaşık 40 farklı bileşen bulunuyor. Bu bileşenlerin kılcal damarlara etkisi sayesinde beyne giden kan akışını hızlandırdığı, bunun da unutkanlık ve hafıza sorunlarına olumlu katkı sağladığı öne sürülüyor. Ayrıca bitkinin kulak çınlaması ve el titremesi gibi yakınmalarda da fayda gösterdiği, antioksidan özellikler taşıdığı aktarlar tarafından belirtiliyor.

Nasıl kullanılıyor ve dikkat edilmesi gerekenler:

Aktar Orhun Özfidancı bitkinin kullanımını ve sektör kullanımını şu sözlerle anlattı: "Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki."

Özfidancı, kullanım önerisini şöyle paylaştı: "İki bardak sıcak suya bir tutam atılıyor. 5-10 dakika içerisinde demlenerek bir bardak sabah bir bardak akşam veya günde bir defa kullanılabilir. Zaten ürünün kapsülleri ve ya hapları da mevcut. Eczanelerden de aktarlardan da alınabilir."

Önemli bir uyarı da yapıldı: bitkinin kan sulandırıcı etkisi olabileceği için kan sulandırıcı ilaç kullananların doktor gözetiminde tüketmesi gerekiyor.

Kullanıcı deneyimleri:

KPSS'ye hazırlanan adaylardan Mert Kerem Ağırsoy, kişisel deneyimini paylaştı: "Benim uzun zamandır unutkanlığım vardı. Çevremdekiler bu bitkiyi bana önerdiler. İçtikten sonra da gerçekten etkisini görmeye başladım. KPSS'ye hazırlanıyorum ve yaklaşık 4-5 aydır bu çayı kullanıyorum. Unutkanlığıma aşırı iyi geldi baya etkisi oldu. Atom bombasından kurtulan bir çay içiyorum ve bende etkisini görüyorum."

Aktarlar ve kullanıcılar, sınav dönemlerinde hafıza desteği arayanların yanı sıra kulak çınlaması ve el titremesi gibi yakınmaları olanların da mabet ağacına yöneldiğini belirtiyor. Ayrıca bitkinin ilaç ve takviye üretiminde kapsül ve hap formunda yaygın kullanımı, erişimi kolaylaştırıyor.

MABET AĞACI YAPRAĞI, HAFIZAYA OLAN FAYDASI İLE KPSS&#039;YE GİRECEK OLANLARA DEVA OLUYOR

MABET AĞACI YAPRAĞI, HAFIZAYA OLAN FAYDASI İLE KPSS'YE GİRECEK OLANLARA DEVA OLUYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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