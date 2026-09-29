Bayburt'ta trafik düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında komisyon toplandı

Bayburt İl Trafik Komisyonu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelindeki trafik düzenlemeleri, şehir içi ulaşım ve trafik akışında yaşanan sıkıntılar ayrıntılı olarak ele alındı.

gündemdeki öncelikler:

Komisyon üyeleri, özellikle yoğun saatlerde yaşanan tıkanıklıkların giderilmesi, kavşak ve yol düzenlemelerinin iyileştirilmesi ile toplu ulaşım ve yaya güvenliğinin sağlanmasına yönelik adımları tartıştı. Toplantıda, trafik akışının düzenlenmesi ve ulaşım altyapısının daha etkin kullanılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler yapıldı.

uygulama ve takip süreci:

Katılımcılar, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için alınabilecek tedbirleri vurgulayarak, belirlenen önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda kararlar aldı. Alınan kararların uygulanmasında sorumlulukların paylaşılacağı ve çalışmaların ilgili kurumlar tarafından takip edileceği belirtildi.

Toplantı sonunda, trafik düzenlemelerine ilişkin tespit edilen öncelikli müdahalelerin zaman planı içinde gerçekleştirilmesi ve uygulama sonuçlarının düzenli olarak raporlanması kararlaştırıldı. Komisyon, ulaşımda süreklilik arz eden problemlerin çözümüne yönelik düzenli değerlendirme toplantılarına devam edecek.

BAYBURT’TA TRAFİK DÜZENLEMELERİ VE ULAŞIM SORUNLARI TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ