Kınık'ta yol kontrolünde araçta bin 456 uyuşturucu hap bulundu

olayın detayları:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kınık ilçesinde yaptığı yol kontrolünde bir araç durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen adli aramada, araçta bin 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

operasyonun kapsamı ve takip:

Ele geçirilen haplar ve olayla ilgili deliller, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle soruşturma dosyasına dahil edildi. Bölgedeki yol kontrolleri ve uyuşturucuya yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

İZMİR'İN KINIK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA BİN 456 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.