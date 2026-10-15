Kirazlık'ta dört araçlı zincirleme kaza: düğüne giden anne ve oğlu yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Olayda ilk olarak Hüseyin Keskin yönetimindeki 55 AVA 393 plakalı kamyonetin önüne başka bir aracın çıkması sonucu yavaşladığı belirtildi.

Ardından arkasından gelen Mehmet Keskin idaresindeki 55 AVZ 131 plakalı kamyonet de yavaşladı. Bu sırada, Ceylan Altuntaş (29) yönetimindeki 55 AUY 486 plakalı otomobil önündeki kamyonete çarptı. Arkadan gelen Rasim Gökçen yönetimindeki 55 AAL 72 plakalı kamyon da otomobile çarparak zincirleme etki oluşturdu.

Çarpmanın etkisiyle 55 AVZ 131 plakalı kamyonet de önündeki 55 AVA 393 plakalı kamyonete arkadan çarptı ve toplam dört araç birbirine girerek zincirleme bir kazaya neden oldu.

yaralananların durumu ve müdahale:

Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Ceylan Altuntaş ile araçta bulunan oğlu Onur Altuntaş (4) yaralandı. Yaralı anne ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk bilgilere göre anne ve çocuğun durumuyla ilgili detaylı sağlık bilgileri henüz paylaşılmadı. Altuntaş'ın Çarşamba ilçesinden Samsun'a düğüne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şeklinden hareketle, ani yavaşlamalar ve öndeki araca yaklaşmanın zincirleme çarpışmayı tetiklediği görüldü. Yetkililer, yol güvenliği ve takip mesafesi uyarılarını hatırlatarak soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 29 YAŞINDAKİ CEYLAN ALTUNTAŞ İLE 4 YAŞINDAKİ OĞLU ONUR ALTUNTAŞ YARALANDI.