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Kırıkhan Karaçağıl'da su altyapısı deprem sonrası güçlendiriliyor

HBB'ye bağlı HATSU ekipleri Kırıkhan Karaçağıl'da 1.070 metrelik içme suyu hattını yeniledi; 930 metre daha planlanıyor, depo ve kuyu çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kırıkhan Karaçağıl'da su altyapısı deprem sonrası güçlendiriliyor

çalışmanın kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı Karaçağıl Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek üzere saha çalışmaları yürütüyor. Mevcut çalışmalarda 1.070 metrelik yeni hattın yenilenmesi tamamlandı.

Proje kapsamında ayrıca mahallenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir içme suyu kuyusu kazıldı. Ekipler, hattın tamamlanmasının ardından planlanan ilave çalışmalarla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

yenilenme ve taşınma kararının gerekçesi:

Depremde zarar gören su depoları yenilenerek mahallenin üst kotlarına taşındı. Bu düzenlemeyle suyun, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına daha düzenli ve dengeli ulaşması amaçlanıyor. Depoların taşınması aynı zamanda dağıtımda yaşanan basınç sorunlarını azaltmayı hedefliyor.

Deprem sonrası mevcut su kaynaklarından birinin kuruması ve var olan kuyunun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması üzerine başlatılan çalışmalarla, mahallede yaşanan içme suyu sorunlarının giderilmesi öncelikli hedef olarak belirlendi.

HATSU ekipleri, Karaçağıl Mahallesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında 930 metrelik hattın daha yenilenmesinin planlandığını ve altyapı tamamlandığında bölgedeki su arz güvenliğinin artacağını bildiriyor. Projenin tamamlanmasıyla yerel halkın içme suyu erişiminde süreklilik sağlanması bekleniyor.

KIRIKHAN KARAÇAĞIL MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ALTYAPISI ÇALIŞMALARINDAN...

KIRIKHAN KARAÇAĞIL MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ALTYAPISI ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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