Kırıkkale liseleri doğa ve çevre bilgisi için yarıştı

kırıkkale il etabında eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nın Kırıkkale il etabı, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yapıldı. Yarışmaya kent genelindeki 19 lise katıldı ve öğrenciler çevre konularındaki bilgi ve becerilerini sınadı.

amaç ve soru içerikleri:

Yarışma, ortaöğretim öğrencilerinin çevre bilincini ve bilgi düzeyini artırmak amacıyla düzenlendi. Öğrencilere tabiatın korunması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji ve su kaynakları, atık yönetimi ile iklim politikalarına ilişkin sorular yöneltildi. Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımı doğrultusunda; araştırma, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

sonuçlar, tebrikler ve ödül fırsatları:

Yarışma sonunda Keskin Anadolu Lisesi il birincisi oldu. Dereceye giren öğrenciler okul yönetimi ve il milli eğitim yetkilileri tarafından tebrik edildi. Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, katılan tüm okulları ve öğrencileri ayrı ayrı kutladı ve yarışmanın gençlerin çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunduğunu vurguladı. Etkinlikte Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar ile okul müdürleri de hazır bulundu.

Önemli bir ödül olarak, dereceye giren öğrenciler 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31)'e katılma fırsatı elde etti. Bu katılım, öğrencilerin edinilen bilgileri uluslararası bir platformda gözlemleme ve paylaşma imkanı sunacak.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜLKE GENELİNDE DÜZENLENEN TABİAT VE YAŞANABİLİR ÇEVRE BİLGİ YARIŞMASI’NIN KIRIKKALE İL ETABI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YARIŞMADA KESKİN ANADOLU LİSESİ İL BİRİNCİSİ OLDU.