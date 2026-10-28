Eğitimde adil fırsat vurgusu: her çocuk uygun eğitim hakkına sahip

Eğitim anlayışının odağı:

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Talas ve Kocasinan Rehberlik Araştırma Merkezleri koordinasyonunda düzenlenen psikolojik danışma, rehberlik ve özel eğitim programlarının açılışında konuştu. Esen, eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; öğrenciyi anlamak, yeteneklerini keşfetmesine imkân sağlamak ve gelişimini desteklemenin esas olduğunu vurguladı.

Her çocuk özeldir ve uygun eğitim alma hakkına sahiptir ifadesiyle konuşmasına devam eden Esen, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitimin eğitim sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amaçlarının, her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte eğitim ortamlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Rehberlik ve psikolojik danışmanın rolü:

Esen, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların öğrencilerin kendilerini tanımasına, güçlüklerle baş etmelerine ve geleceğe güvenle bakmalarına katkı sağladığını açıkladı. Akademik başarının yanı sıra sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve bu hizmetlerin öğrenci merkezli eğitimin temel taşları olduğunu ifade etti.

Programların meslektaşların mesleki gelişimine katkı sağlayacağına inanan Esen, okul içi uygulamalarda rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesinin öğrenciye yönelik bütüncül yaklaşımları güçlendireceğini söyledi. Bu çerçevede kazanılacak bilgi ve deneyimlerin, doğrudan öğrencilerin yaşamına olumlu yansıyacağına vurgu yaptı.

Özel eğitimde bireysel yaklaşımlar:

Özel eğitim alanında Esen, temel hedefin her öğrencinin bireysel farklılıklarını gözetmek, potansiyelini ortaya çıkarmak ve toplumsal yaşama katılımını desteklemek olduğunu belirtti. Başarının, herkese aynı imkânı sunmaktan çok, her bireyin ihtiyacına uygun desteği sağlamaktan geçtiğini kaydetti.

Konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedeflerinin, öğrencilerin kendilerini güvende hissettiği, farklılıklarıyla kabul gördüğü ve potansiyellerini gerçekleştirebildiği eğitim ortamları oluşturmak olduğunu tekrar eden Esen, bu hedefe ulaşmada eğitimcilerin bilgi, emek ve özverisinin önemine dikkat çekti.

Programların hazırlanmasında emeği geçen Talas ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri yöneticilerine, uzmanlarına, katkı sunan eğitimcilere ve katılan tüm meslektaşlara teşekkür eden Esen, eğitim programlarının verimli geçmesini ve yeni kazanımlara, güçlü iş birliklerine vesile olmasını diledi.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK İLE ÖZEL EĞİTİM ALANLARINDA DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA, “HER ÇOCUK ÖZELDİR VE UYGUN EĞİTİM ALMA HAKKINA SAHİPTİR” DEDİ.