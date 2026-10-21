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Kırıkkale'de fuhuş soruşturmasında beş şüpheli adliyeye çıkarıldı

Kırıkkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliden 5'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi, biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de fuhuş soruşturmasında beş şüpheli adliyeye çıkarıldı

Kırıkkale'de fuhuş operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

operasyonun işleyişi:

Açıklamada, operasyonun başsavcılık talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından beş şüpheli savcılığa çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

adliyede devam eden süreç:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgulama ve savcılık işlemleri devam ediyor. Bir şüphelinin ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

KIRIKKALE&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE...

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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