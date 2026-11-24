Programların amacı ve kapsamı:

Kırıkkale’nin Balışeyh ve Sulakyurt ilçelerinde düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinde koruyucu aile olma süreci ile gençlerin yuva kurma aşamasına yönelik destekler ele alındı. Etkinliklere, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in eşi Hatice Sarıibrahim katılarak programları takip etti.

Toplantılarda, çocuklara güvenli ve sıcak bir aile ortamı sağlanması için atılması gereken adımlar ayrıntılarıyla paylaşıldı. Vatandaşlara koruyucu ailelik başvuru süreci, sorumluluklar ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

evlenecek gençlere yönelik desteklerin tanıtılması:

Programların diğer öncelikli gündem maddesi, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi oldu. Katılımcılara projenin amacı; gençlerin yuva kurma süreçlerinde destek sağlamak ve bu dönemi kolaylaştırmak şeklinde aktarıldı. Yetkililer, projenin kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte yapılan açıklamada, çocuklarına yuvalarını açan koruyucu ailelere teşekkür edilirken, yuva kurmaya hazırlanan gençlere de mutluluklar dilendi. Bu vurgular, toplum dayanışmasının ve aile desteğinin önemi üzerine dikkat çekti.

Programlara Balışeyh Kaymakamı Muhammet Raşit Aktay, Sulakyurt Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kayhan Canal, ilçe müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilçelerde sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM’İN EŞİ HATİCE SARIİBRAHİM