Ortaokulda Öğretmenler Günü programı organize edildi

Kahramanmaraş'ta, bir firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen Öğretmenler Günü programı, okulun ismini taşıyan Bayram Nabi Şişik Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte okulda görev yapan öğretmenlere gül takdim edildi ve günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Okul ve ailenin mesajı:

Programa katılan Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, öğretmenlerin yeni nesil yetiştirmedeki rolüne vurgu yaparak, "Özellikle derdi nesil yetiştirmek olan öğretmenlerimizin her gününü kutluyorum. Öğretmenler Günü bir gün değil, her zaman, her gün olmalıdır." ifadelerini kullandı. Şişik, çocuklara emek veren öğretmenlerin bu ülkenin geleceğinde söz sahibi insanlar yetiştireceğini belirtti.

Okul Müdürü Hamza Gül ise okula şehit öğrencinin adının verildiğini anımsatarak, "Okulumuzun ismi değişti, menfur bir olay sonunda değişmesi bizi üzdü ama o şehit öğrencimizin ismini taşımak bizim için onur oldu. Keşke yaşasaydı da ismi değişmeseydi. İsmimiz değiştikten sonra sorumluluğumuz biraz daha arttı" dedi.

Etkinliği düzenleyenlerin vurguları ve kapanış:

Kahramanmaraş Edeler Grubu Tribün Lideri Ali Erbilir de etkinlikte Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yerel paydaşlara teşekkür etti. Erbilir, öğretmenlere armağan edilen günün önemine değinerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Program, öğretmenlere gül takdimi ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA, ŞEHİT ÖĞRENCİ BAYRAM NABİ ŞİŞİK’İN ADINI TAŞIYAN ORTAOKULDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENİRKEN, ÖĞRETMENLERE GÜL TAKDİM EDİLDİ.