Niğde'de altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda üstyapı işleri sürüyor:

Niğde Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi, kaldırım ve bordür düzenlemelerini sürdürüyor. Belediye açıklamasına göre kent genelinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu ve diğer altyapı hatları yenilendi; çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üstyapı düzenlemelerine geçildi.

Tamamlanan güzergâhlar ve yürütülen işler:

Ata Sanayi bölgesindeki Eski Kayseri Yolu güzergâhında sıcak asfalt seriminin tamamlandığı ve aydınlatma direklerinin yenilendiği bildirildi. İlhanlı Mahallesi’nde ise 78. Sokak başta olmak üzere çeşitli sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmaları program doğrultusunda devam ediyor.

Amaç, planlama ve belediye yaklaşımı:

Açıklamada, bordür ve kaldırım düzenlemeleriyle yayalar için daha güvenli alanlar oluşturulmasının, asfalt çalışmalarıyla da araç ulaşımının daha konforlu hâle getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte planlandığını belirterek, "Önce yer altında eskiyen hatlarımızı yeniliyor, ardından sıcak asfaltımızı seriyor, kaldırımlarımızı ve bordürlerimizi yapıyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, program çerçevesinde sürdürülen çalışmaları tamamlayarak hem yaya güvenliğini artırmayı hem de kent içi ulaşım konforunu yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

EMRAH ÖZDEMİR-NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI