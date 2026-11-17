Menteşe belediye başkanının COP31 mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Antalya’da devam eden COP31 kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlikte kentinin atık yönetimi çalışmaları ile yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü anlattı. Konuşmasında sıfır atık yaklaşımını geniş bir çerçevede ele aldı ve uygulamanın sadece çöp yönetimi olmadığını belirtti.

sıfır atık anlayışı ve kaynak koruma:

Köksal Aras, sıfır atığın kaynakların korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Bizim için sıfır atık, yalnızca çöpü yönetmek değil; suyu, toprağı, enerjiyi ve emeği korumaktır. Çünkü en değerli kaynak henüz tüketmediğimiz, en kolay yönetilen atık ise hiç oluşturmadığımız atıktır ifadeleriyle yaklaşımın kapsamını özetledi.

yerel düzeyde etkiler ve finansman çağrısı:

Aras, iklim krizinin etkilerinin öncelikle yerel düzeyde hissedildiğini ve çözümün de yerelden başlayarak büyümesi gerektiğini söyledi. Belediyelerin iklim mücadelesinde etkin rol üstlenebilmesi için doğrudan ve erişilebilir finansman kaynakları ile desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti ve tüm kentlerin ortak sorumluluk anlayışıyla harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Menteşe örneği üzerinden yapılan sunum, COP31 çatısı altında yerel yönetimlerin pratik uygulamalar ve kaynak koruma ilkeleriyle iklim eylemine nasıl katkı sağlayabileceğini göstermeyi amaçladı. Köksal Aras'ın vurgusu, politikaların yerel ihtiyaçlarla uyumlu finansal araçlarla desteklenmesinin önemine odaklandı.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, ANTALYA’DA DEVAM EDEN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.