Kırıkkale-Ankara D200'da takla atan ticari araç hurdaya döndü

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu yakınında meydana gelen kazada bir hafif ticari araç takla atarak orta refüje devrildi. Olayda araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki, 06 AN 6778 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı ve orta refüje devrildi. Görgü ve yetkililerden alınan bilgilere göre araç kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışma olup olmadığını kontrol edip sürücüyü ekiplerle birlikte araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla hastaneye nakledildi.

Araç çekildi, inceleme başlatıldı:

Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Trafik ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, karayolunda güvenlik önlemleri alındı ve ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hurdaya dönen araç vinç yardımıyla otoparka çekildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kırıkkale’de takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı