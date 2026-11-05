Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine darbe: 792 sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale'de operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplam 792 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Arama ve yakalama süreci:

Ekiplerin ilk çalışmasında H.H.Ü.'nün aracında yapılan aramada çok sayıda sentetik hap bulundu. Ayrı bir çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen T.K. yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hukuki işlem ve tutuklama:

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından her iki zanlı hakkında da tutuklama kararı verildi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürdürülüyor ve ele geçirilen maddeler delil olarak kayda geçirildi.

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA 792 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.