Dolar 50,0442 +0,04%
Euro 56,3282 +0,14%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.644,99 +1,40%
EUR/USD 1,1237 +0,02%
Brent Petrol 96,79 +2,29%
--°

Kayserili iş insanı Cemil Demirel Ankara'da ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu oldu

Kayserili iş insanı Cemil Demirel, MHP Ankara İl Başkanlığı'nda ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu il başkan yardımcılığına atandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayserili iş insanı Cemil Demirel Ankara'da ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu oldu

Kayserili iş insanı Cemil Demirel'e yeni görev

Kayserili iş insanı Cemil Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı bünyesinde Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

görev ve sorumluluklar:

Atama, MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu pozisyon, parti içinde ekonomi ve sosyal politikaların belirlenmesi, uygulanması ve ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması açısından önemli bir sorumluluk barındırıyor. Demirel, bu alanda yürütülecek çalışmaların planlanması ve paydaşlarla iletişimde öncü rol üstlenecek.

Demirel'in açıklaması:

Görevlendirmenin ardından açıklama yapan Cemil Demirel, İl Başkanı Alpaslan Doğan'a güven ve takdirleri için teşekkür etti. Demirel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şahsımı MHP Ankara İl Başkanlığı Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine layık gören kıymetli İl Başkanımız Sayın Alpaslan Doğan’a güven ve takdirleri için şükranlarımı sunuyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinde, İl Başkanımızın öncülüğünde; davamıza, milletimize ve Ankara’mıza hizmet etmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Rabbim bizleri duyulan güvene layık eylesin, mahcup etmesin."

Demirel'in yeni görevi, MHP Ankara İl Başkanlığı'nın ekonomi ve sosyal politika alanlarındaki program ve projelerinde belirleyici bir sorumluluk getiriyor. Parti yönetimi içinde üstlendiği bu rol, ilgili politika alanlarında devam eden çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİLİ İŞ İNSANI CEMİL DEMİREL, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANKARA İL BAŞKANLIĞI EKONOMİK...

KAYSERİLİ İŞ İNSANI CEMİL DEMİREL, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANKARA İL BAŞKANLIĞI EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorap satışını bağış diye duyuran fenomene bakanlıktan suç duyurusu
images

İnternet bağımlılığına karşı yerelden ulusala örnek atölye: İNTİBAK 2026 İNTİBAK...
images

Söğüt'te kadınlara yönelik ücretsiz takı tasarım atölyesi
images

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye'de üç araçta sekiz kişinin ölümü: iki kadın öğretmen de aralarında

Çamura saplanan gasp aracı zanlının izini Eskişehir'e taşıdı

Kahire’de Trabzon’un tanıtımı: turizm ve ticarette yeni iş birliklerine kapı aralanıyor

Batrakov'un çift gollü gecesi ve Brown'un kritik golü haftanın 11'ine yansıdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam