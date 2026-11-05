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Siirt'te otizmli çocuğa yönelik darp iddiasında şüpheli gözaltında

Siirt'te 9 yaşındaki otizmli çocuğun darp edilip boğazının sıkıldığı iddiası kameraya yansıdı; anne şikâyetiyle 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt'te otizmli çocuğa yönelik darp iddiasında şüpheli gözaltında

Olayın görüntüleri ve iddialar:

Siirt'te iddialara göre 9 yaşındaki otizmli çocuk bir kişi tarafından darbedildi ve boğazı sıkıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin kameraya yansıdığı bildirildi.

Görüntülerde çocuğa yönelik fiziksel müdahale olduğu, olayın kısa sürede aile üyeleri tarafından fark edildiği ve annenin durumu yetkililere bildirdiği aktarılıyor. İddialar henüz resmi makamlarca tamamıyla açıklanmadı.

Soruşturma süreci ve gözaltı:

Annenin şikayeti üzerine yapılan çalışmada, 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili görüntüleri ve diğer delilleri incelemeye aldı.

Yetkililer, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini, incelemenin tamamlanmasının ardından hukuki sürecin işleyeceğini bildirdi.

SİİRT’TE 9 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUĞUN BİR KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİ VE BOĞAZININ SIKILDIĞI İDDİA...

SİİRT’TE 9 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUĞUN BİR KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİ VE BOĞAZININ SIKILDIĞI İDDİA EDİLDİ. GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN OLAYLA İLGİLİ ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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