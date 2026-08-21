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Kırklareli barajı'nda 450 bin yavru sazanla sucul yaşam güçlendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıklandırma projesi kapsamında Kırklareli Barajı'na 450 bin yavru sazan bırakıldı; amaç sucul ekosistemi korumak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli barajı'nda 450 bin yavru sazanla sucul yaşam güçlendiriliyor

Kırklareli barajı'na 450 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Kırklareli Barajı'na 450 bin yavru sazan bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışmaya Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı katıldı.

Çalışmanın amacı ve kapsamı:

Proje ile iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması ve artırılması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda yapılan balıklandırma çalışmaları sucul ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Gelecek nesillere aktarılması hedefi:

Yetkililer, balıklandırma faaliyetlerinin doğal su kaynaklarının korunmasına ve sucul yaşamın desteklenmesine olumlu etkide bulunacağını vurguladı. Projenin uzun vadede balık varlığını güçlendirerek kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlaması hedefleniyor.

&quot;SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ&quot; KAPSAMINDA KIRKLARELİ BARAJI&#039;NA 450 BİN YAVRU SAZAN...

"SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA KIRKLARELİ BARAJI'NA 450 BİN YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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