Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Kırklareli sahilinde pazartesi fırtınası uyarısı

Meteoroloji, Demirköy ve Vizenin sahil kesimlerinde 28 Eylül Pazartesi 06.00-15.00 arasında rüzgârın saatte 50-75 km ile fırtına halinde eseceğini duyurdu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli sahilinde pazartesi fırtınası uyarısı

Kırklareli sahilinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinin sahil kesimleri için fırtına uyarısı ilan etti.

Etkileri ve zamanlaması:

Kurumdan yapılan açıklamaya göre rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Uyarıda, fırtınanın 28 Eylül Pazartesi saat 06.00 ila 15.00 arasında etkili olacağı kaydedildi.

Kimlerin dikkat etmesi gerekiyor:

Yetkililer, özellikle balıkçılar ve denizciler olmak üzere sahil kesimlerinde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada fırtınanın deniz ulaşımında aksamalar, balıkçılık faaliyetlerinde olumsuzluklar, yüksek dalga ve deniz kabarması ile kuvvetli rüzgara bağlı tehlikeler yaratabileceği vurgulandı.

Acil durum iletişimi:

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurulabileceği, konum ve acil durum bilgilerinin hızlı iletilmesi amacıyla Hayat 112 uygulamasının da kullanılabileceği belirtildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE VİZE İLÇELERİNİN SAHİL KESİMLERİ İÇİN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE VİZE İLÇELERİNİN SAHİL KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISINDA BULUNDU. RÜZGARIN SAATE 50 İLE 75 KİLOMETRE HIZA ULAŞMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Darende'de yılanlar çarşı merkezine ve mahalle sokaklarına indi
images

Ordu'da Boztepe'yi saran sis, martılarla tablo oluşturdu
images

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor
images

Dicle'de mahalle halkı doğaya sahip çıktı: hareketlilik haftasında temizlik ve y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

Gebze Millet Bahçesi'ne kazandırılan camide bodrum ve otopark çalışmaları yoğunlaştı

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi