terörsüz Türkiye hedefi ve eğitim dönüşümü için sahada istişare vurgusu

Bağcılar buluşmasının hedefi ve mesajı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bağcılar'da yaptığı konuşmada, programın amacını ve sahada yürütülen istişare çalışmalarını paylaştı. Tekin, programların temel hedefinin vatandaşla doğrudan iletişime geçmek, sahadan veri toplamak ve elde edilen gündemi ilgili kurumlara aktarmak olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine güçlü bir destek çağrısı yaparak, yapılan demokratikleşme adımları ve insan hakları vurgusu çerçevesinde sürecin toplum nezdinde sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

istişare kültürünün siyaset mekanizmasındaki yeri:

Tekin, AK Parti'nin 2001 kuruluşundan itibaren siyasette birçok parametreyi değiştirdiğini söyleyerek, önceden merkezi otoritenin kararlarının toplumun gündeminden kopuk kaldığını belirtti. Partinin istişare kültürünü kurumsallaştırarak siyasi aktörleri sahayla yakınlaştıran bir okul işlevi gördüğünü vurguladı.

Bakan Tekin, il başkanlarının sahadaki sorunları doğrudan dile getirmesinin ve bakanlıklara iletilmesinin istişare mekanizmasının örneklerinden olduğunu anlattı: "İl başkanımız söz alıyor ve diyor ki benim ilimde şöyle bir problem var. Milli Eğitim Bakanımızdan bu sorunun çözümünü bekliyoruz diyor. Biz hemen notumuzu alıyoruz ve sorunu çözüyoruz."

Bu çerçevede Tekin, İstanbul teşkilatının organizasyonuyla 39 ilçenin tamamında bakanlar, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve il teşkilatlarıyla sahada veri toplandığını, vatandaşların ilgili tüm sorunlarının dosyalanıp yetkili mercilere aktarıldığını söyledi.

terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirme:

Bakan Tekin terörün Türkiye için son 40-50 yılda ağır kayıplara yol açtığını belirterek, TBMM'de süreci destekleyen siyasi iradeye teşekkür etti. Tekin, bu çabaların "terörü bitirecek adımı" ortaya koyduğunu ve bu adımlara destek verenlere minnettarlığını iletti; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece katkı sağlayan siyasi aktörleri özel olarak anarak teşekkür etti.

Geçmişte "her gün bir şehit haberiyle uyanıyorduk" hatırlatması yapan Tekin, terörün sadece can kaybına yol açmadığını, aynı zamanda vatandaşın devlete olan güvenini zayıflattığını vurguladı. Bu nedenle terörle mücadele ve demokratikleşme adımlarının birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

eğitimdeki somut kazanımlar ve altyapı yatırımları:

Tekin konuşmasında eğitim politikalarındaki değişimi somut rakamlarla aktardı. Derslik başına düşen öğrenci sayısının 70-80 kişilik sınıflardan 15-20 kişilik sınıflara gerilediğini, Cumhuriyet döneminde yapılan derslik sayısının iki katından fazla derslik üretildiğini belirtti. Ayrıca 2002'den itibaren bütçede eğitime en yüksek payın ayrıldığına dikkat çekti.

Okulların teknolojik altyapısına ilişkin olarak Bakan, anaokulları hariç 660 bin sınıfımızda etkileşimli tahtalar bulunduğunu ve bu tahtaların internet erişimine sahip olduğunu ifade etti. Bu yatırımların eğitimdeki kalite artışına katkı sağladığını söyledi.

Bratislava'da 8 Eylül'de yapılan PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na dair aktarılan görüşlere göre, OECD Genel Sekreteri Türkiye'nin son 20 yılda "bir eğitim devrimi" gerçekleştirdiğini söylemiş; Tekin de bunun diğer ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. 2003'te ilk PISA döngüsünde 38 OECD ülkesinde ilk 30'a girememekten bugün OECD içinde ilk 15'e yükselmenin bir başarı olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

PISA örneklemi tartışmalarına da değinen Tekin, örneklem seçiminde okulların ve öğrencilerin OECD tarafından belirlendiğini, Türkiye'nin bu süreçte dışsal bir seçimle değerlendirildiğini vurguladı. Ayrıca Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, 6 Şubat depremleri ve pandemi gibi dışsal etkenlerin eğitim sistemi üzerinde etkili olduğunu, buna rağmen başarı çıtasının yükselmesinin doğru politikaların sonucu olduğunu söyledi.

saha tespiti, yerel işbirlikleri ve gelecek hedefleri:

Tekin, eğitimdeki başarıların arkasında öğretmenlerin emeğinin bulunduğunu belirterek onlara teşekkür etti ve fedakârlıklarına dikkat çekti: "Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ama hepsinden Allah razı olsun. Fedakar ve cefakar ve bu milletin çocuklarına her çocuklarımızdan ayırt etmeden eğitim veriyorlar."

Yerel yöneticilerin okul yapımında arsa, imar ve ruhsat sorunlarını çözerek destek sağladığını, bunun üzerine okulların kısa sürede hizmete alındığını anlattı. Tekin, yeni oluşan Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre sahadaki yeni sorunları tespit edip çözümler üretme zorunluluğunu yineledi.

Konuşmasını, sadece eğitim alanında değil tüm kamu hizmetlerinde vatandaşın karşılaştığı problemlerin kayda alınarak ilgili kamu otoritelerine iletileceğini, istişare kültürünü yaygınlaştırarak bu süreçlerin yürütüleceğini belirterek tamamladı.

Bakan Tekin: Terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkacağız