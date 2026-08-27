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Kırklareli'de kursiyerlere uygulamalı trafik güvenliği eğitimi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü personeli, sürücü kursu kursiyerlerine trafik güvenliği, öncelikler ve uygulamalar hakkında bilgi verip görüşlerini aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırklareli'de kursiyerlere uygulamalı trafik güvenliği eğitimi

Kırklareli'de sürücü adaylarına uygulamalı trafik eğitimi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından sürücü kursu kursiyerlerine yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

eğitim içeriği:

Kırklareli İl Trafik Şube Müdürlüğü personeli eğitimde kursiyerlere trafik güvenliği ve trafik öncelikleri, seyir halinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile trafik uygulamaları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

katılımcı görüşleri ve vurgular:

Ayrıca, trafik uygulamaları sırasında karşılaşılabilecek durumlar hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Yetkililer, sürücülere trafikte güvenli sürüşün önemini vurgulayarak, uygulamaların sahadaki etkisine dikkat çekti.

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE SÜRÜCÜ KURSU...

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE SÜRÜCÜ KURSU KURSİYERLERİNE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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