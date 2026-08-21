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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandı

Adana polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Interpol kırmızı bültenle aranan M.K. adlı hükümlü 10 yıl 10 ay cezasıyla yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandı

Operasyon ve takip:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takiplerde, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan ve kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Yakalama ve adli süreç:

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü önce adliyeye sevk edildi, ardından kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların uyuşturucu ticaretinin engellenmesine ve haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olduğunu belirtti. Operasyon sırasında ekiplerin teknik ve fiziki istihbarat ile koordineli çalışmasının etkili olduğu ifade edildi.

Adana'daki bu yakalama, şehir genelinde sürdürülen benzer operasyonların bir parçası olarak kayda geçti ve emniyet birimleri benzer ihbar ve takiplerin devam edeceğini açıkladı.

ADANA&#039;DA HAKKINDA &quot;UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK VE SAĞLAMAK&quot; SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILAN...

ADANA'DA HAKKINDA "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK VE SAĞLAMAK" SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILAN VE 10 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİSİN YAPTIĞI OPERASYONLA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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