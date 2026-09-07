Kırmızı eteği için başlayan yolculuk 61 yaşında 25 kilo verdirtti

kırmızı eteğin üzerime olmaması dönüm noktası oldu:

Bursa'da düğün öncesi dolabından prova yaptığı kıyafetlerin içine sığmaması, 61 yaşındaki Naciye Yalçın için yaşam tarzını değiştirme kararıyla sonuçlandı. Sevdiği kırmızı eteğin üzerine olmaması nedeniyle Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Yalçın, diyetisyen Fulya Çoğan eşliğinde başlattığı programla 17 ayda yaklaşık 25 kilo verdi.

Başlangıçta diyete sıcak bakmadığını söyleyen Yalçın, üç yıl önceki o anın kendisini harekete geçirdiğini belirtiyor. Süreç yalnızca ağırlık kaybından ibaret kalmadı; düzenli beslenme, hareket ve hekim takibiyle bir dizi kronik sorununda da olumlu gelişmeler görüldü.

sağlık göstergelerinde dikkate değer düşüşler ve kazanımlar:

Takip öncesi Yalçın'ın sağlık raporlarında üçüncü evre karaciğer yağlanması, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, tiroid sorunları ve fibromiyalji yer alıyordu. Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki programla birlikte Yalçın, karaciğer yağlanmasının üçüncü evreden birinci evreye gerilediğini, tansiyon değerlerinin normale döndüğünü ve kolesterol ile tiroid göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini aktarıyor.

Yalçın ayrıca fibromiyalji kaynaklı ağrılarında azalma gözlemlediğini ve süreç boyunca kendisini takip eden hekimlerin de ilerlemeyi onayladığını ifade etti. Takipler sonucunda Yalçın, insülin kullanımını bıraktı ve 1,5 yıldır kilosunu korumayı başardı.

diyetisyen perspektifi ve uygulanan yaklaşım:

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Fulya Çoğan, Yalçın'ın takibine 2023 Aralık ayından itibaren başladıklarını belirtti. Çoğan, sürecin hedefinin yalnızca kilo kaybı olmadığını; bunun yerine kalıcı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak olduğunu vurguladı. Takibe başlarken danışanın kilosunun 98 kilo 400 gram olduğunu ve ciddi sağlık problemleri taşıdığını aktaran Çoğan, 17 ayda yaklaşık 24-25 kilo kaybı sağlandığını ve verilen kilonun korunmasının altını çizdi.

Çoğan, programda kas kaybını önlemeye yönelik düzenlemelerin yapıldığını, beslenme davranışlarının değiştirilmesine odaklandıklarını ve danışanın yaşam kalitesinin artmasının temel amaç olduğunu söyledi: 'Bu süreçte amacımız sadece kilo verdirmek değildi. Beslenme davranışlarını ve yaşam tarzını değiştirmeyi hedefledik.'

etki zinciri: aile ve takip

Yalçın'ın değişimi çevresine de yansıdı; iki ablası Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak benzer takibe başladı. Yakın çevresinden de örnek alarak harekete geçenlerin olduğunu söyleyen Yalçın, yaşadığı değişimin başkalarına ilham vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yalçın'ın takibi yalnızca Sağlıklı Hayat Merkezi ile sınırlı değil. Uludağ Üniversitesi'nde endokrinoloji uzmanları ve Bursa Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji ekipleri tarafından düzenli hekim kontrolleri sürdürülüyor. Diyetisyen Çoğan, benzer desteğe ihtiyaç duyanların Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda il sağlık müdürlüklerine bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden ücretsiz diyetisyen hizmeti alabileceklerini hatırlattı.

Yalçın süreci özetlerken şu sözleri paylaştı: 'Eskiden diyete hiç sıcak bakmıyordum. Şimdi ise benim için sağlık daha önemli.' Bu ifade, kişisel motivasyonun doğru destekle birleştiğinde sağlık ve yaşam kalitesinde nasıl somut kazanımlar yaratabileceğini gösteriyor.

NİLÜFER SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ'NE BAŞVURAN NACİYE YALÇIN