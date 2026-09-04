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Trabzon'un dört kültür noktası 8 ayda yarım milyona yakın ziyaretçi çekti

Trabzon'da Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi 2026'nın ilk 8 ayında toplam 493.012 ziyaretçiyi ağırladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Trabzon'un dört kültür noktası 8 ayda yarım milyona yakın ziyaretçi çekti

Trabzon'da dört destinasyon yılın ilk 8 ayında yoğun ilgi gördü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tarihi ve doğal mekanlar, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi aldı. Dört noktada kaydedilen toplam ziyaretçi sayısı 493.012 olarak açıklandı; bu rakam şehir turizminin yılın ilk iki çeyreğinde güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

ziyaretçi dağılımı

En fazla ziyaretçi Atatürk Köşküne geldi; Ocak-Ağustos 2026 döneminde Köşk 312.453 kişiyi ağırladı. Türkiye'nin uzun mağaraları arasında yer alan Çal Mağarası136.339 kişi ziyaret etti. Tarihi Kızlar Manastırı 25.680, Şehir Müzesi ise 18.540 ziyaretçiyle kentin kültürel mirasına ilgi gösterenleri ağırladı.

geçen yıl ile karşılaştırma

Bu dört destinasyon 2025 yılında toplam 597.938 ziyaretçi kabul etmişti. 2026'nın ilk 8 ayında elde edilen 493.012 kişilik ziyaretçi sayısı, geçen yılın toplamının yaklaşık %82,5'ine denk geliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki turizm potansiyelini daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı ve mekanlardaki hizmetlerin ve tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, yoğun ilginin altyapı, koruma ve tanıtım politikalarının uyumlu yürütülmesiyle sürdürülebilir turizme katkı sağlayacağını belirtiyor; bu veriler, Trabzon'un hem yerli hem yabancı ziyaretçiler açısından çekiciliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

TRABZON’DA ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE ŞEHİR MÜZESİ 2026 YILININ İLK 8 AYINDA...

TRABZON’DA ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE ŞEHİR MÜZESİ 2026 YILININ İLK 8 AYINDA 493 BİN 12 YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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