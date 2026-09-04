Balıkesir'de limnoloji sempozyumundan iç su ekosistemleri için havza odaklı yönetim çağrısı

Sempozyum ve katılım

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde ve Limnoloji Derneği katkılarıyla düzenlenen XI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu tamamlandı. 2004 yılında Sapanca'da başlayan sempozyum geleneğinin 11'incisi olarak gerçekleştirilen organizasyonda, üçü yüz yüze, biri çevrim içi olmak üzere dört çağrılı konuşma yapıldı. Bilimsel program kapsamında 46 sözlü bildiri ve 19 poster olmak üzere toplam 65 bilimsel çalışma sunuldu; farklı üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma kuruluşlarından 140'tan fazla katılımcı sempozyumda buluştu.

iç su ekosistemleri için çok yönlü tehdit uyarısı:

Sempozyumun sonuç beyannamesinde, Türkiye'nin gölleri, akarsuları, sulak alanları ve yeraltı sularının giderek çeşitlenen baskılarla karşılaştığı vurgulandı. Beyanname; iklim değişikliği, kuraklık, su seviyelerindeki azalma, yer altı sularının aşırı kullanımı, kirlilik, habitat değişimleri, istilacı türler ve plansız insan faaliyetlerinin

bu alanlarda yaşayan canlı topluluklarının geleceğini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Sempozyum katılımcıları, bu baskıların birbirine bağlı olduğunu ve tek tek ele alınmalarının çözüm sağlamayacağını belirtti.

su yönetiminde havza temelli yaklaşım ve politika önerileri:

Beyannamede, "su kaynakları sadece rezerv değil" vurgusuyla bu kaynakların biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim, gıda güvenliği, halk sağlığı ve bölgesel kalkınma için kritik olduğu ifade edildi. Buna göre su yönetimi, kısa vadeli ve parçalı yaklaşımlar yerine uzun vadeli, bilimsel ve ekosistem temelli politikalar ile yürütülmeli; idari sınırlar yerine doğal havza sınırları esas alınmalıdır.

Yer üstü ve yer altı suları ile sulak alanların, kıyı ekosistemlerinin ve hiporeik bölgelerin birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği; içme suyu, tarımsal sulama, sanayi, enerji, balıkçılık gibi faaliyetlerin yanı sıra ekosistemlerin su ihtiyacının da planlamalara dahil edilmesi istendi.

izleme, kirlilikle mücadele ve korunma öncelikleri:

Beyannamede iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışı, yağış rejimi değişimleri, kuraklık ve taşkınların sucul ekosistemler üzerindeki etkileri nedeniyle uzun dönemli hidrolojik ve ekolojik izleme programlarının geliştirilmesi çağrısı yapıldı. Özellikle kurak ve hassas havzalarda aşırı su tüketen uygulamaların sınırlandırılması ve yeraltı suyu çekimlerinin etkin biçimde denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca sempozyumda, iç su ekosistemleri açısından mikroplastikler, pestisitler, besin tuzları, evsel ve endüstriyel atık sular ile farmasötik kalıntılar gibi yeni nesil kirleticilerin giderek büyüyen bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Kirlilikle mücadelede kaynağında azaltma, sucul besin ağındaki birikimin izlenmesi ve uzun vadeli ekolojik etkilerin araştırılması gerektiği ifade edildi.

göller ve sulak alanlar için eylem planı çağrısı:

Sempozyum sonuç beyannamesi, kuruma, su seviyesi kaybı, ötrofikasyon, tarımsal baskı, habitat bozulması ve biyolojik çeşitlilik kaybı riski taşıyan göller ve sulak alanlar için alana özgü koruma ve yönetim planlarının hazırlanmasını istedi. Bu planların bilimsel veriye dayalı, izleme mekanizmalarını içeren ve yerel kullanım ihtiyaçlarıyla ekosistem gereksinimlerini dengeleyen bir yaklaşımla tasarlanması öne çıkarıldı.

DİLEK TÜRKER