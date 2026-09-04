Zabıta 200. yılında kent hizmetlerinin önemini vurguladı

kutlama töreni:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası anıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

teşkilatın görev tanımı ve vurgu noktaları:

Zabıta Şube Müdürü Evren Mutlu, konuşmasında teşkilatın köklü geçmişinden duydukları gururu ifade etti. Mutlu, zabıtayı sadece mevzuatı uygulayan bir kurum olarak tanımlamanın eksik kalacağını belirterek zabıtanın vatandaşı dinlemek, esnafa rehberlik etmek ve kamu yararını gözetmek üzere hareket ettiğini söyledi. Ayrıca insanı, hukuku ve adaleti merkeze alan bir anlayışla kent huzuruna katkı sağlandığına dikkat çekti.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise zabıtanın belediye ile halk arasındaki en güçlü köprü olduğunu vurguladı. Ünlüce, teşkilatın 4 Eylül 1826'da İhtisas Nazırlığı ile temellerinin atıldığını anımsatarak günümüzde halk sağlığı, tüketici hakları ve kent düzeni gibi geniş bir alanda hizmet eden personele teşekkür etti.

törenin sonlandırılması ve anlamı:

Program, protokol üyeleri ile zabıta personelinin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Tören, teşkilatın tarihî kökenine işaret ederken aynı zamanda yerel yönetimler içindeki kurumsal rolü ve saha hizmetlerinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KUTLAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.