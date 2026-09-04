Dolar 48,2311 -0,38%
Euro 56,2885 -0,02%
Bist 13.973,73 +0,30%
Altın Gram 6.998,77 -0,58%
EUR/USD 1,1624 -0,06%
Brent Petrol 95,14 -0,40%
--°

Zabıta 200. yılında kent hizmetlerinin önemini vurguladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılını törenle kutladı; kent hizmetleri ve personel emeği vurgulandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zabıta 200. yılında kent hizmetlerinin önemini vurguladı

kutlama töreni:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası anıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

teşkilatın görev tanımı ve vurgu noktaları:

Zabıta Şube Müdürü Evren Mutlu, konuşmasında teşkilatın köklü geçmişinden duydukları gururu ifade etti. Mutlu, zabıtayı sadece mevzuatı uygulayan bir kurum olarak tanımlamanın eksik kalacağını belirterek zabıtanın vatandaşı dinlemek, esnafa rehberlik etmek ve kamu yararını gözetmek üzere hareket ettiğini söyledi. Ayrıca insanı, hukuku ve adaleti merkeze alan bir anlayışla kent huzuruna katkı sağlandığına dikkat çekti.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise zabıtanın belediye ile halk arasındaki en güçlü köprü olduğunu vurguladı. Ünlüce, teşkilatın 4 Eylül 1826'da İhtisas Nazırlığı ile temellerinin atıldığını anımsatarak günümüzde halk sağlığı, tüketici hakları ve kent düzeni gibi geniş bir alanda hizmet eden personele teşekkür etti.

törenin sonlandırılması ve anlamı:

Program, protokol üyeleri ile zabıta personelinin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Tören, teşkilatın tarihî kökenine işaret ederken aynı zamanda yerel yönetimler içindeki kurumsal rolü ve saha hizmetlerinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR...

ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KUTLAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstasyonda son anda müdahale: Samsun'da tramvay hattından kurtarılan çocuk
images

Eşi yol kenarına bırakılan sürücüye bulaşık yıkama cezası veren polis o anları a...
images

Denizli'nin ezan sesi Türkiye birinciliğine taşındı
images

Asri Mezarlık önüne: taziye, gasilhane ve morgu bir arada barındıran yeni hizmet...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta 107. yıl anması: Yumaklı'dan huzur ve güvenle büyüme çağrısı

Mersin'de üreticiye üçlü tarımsal destekle maliyetlerin dengelenmesi hedeflendi

Aydın’da kapsamlı denetim: 971 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ve kaçak ürünlere el konuldu

duruşmada baba savunmasını tamamladı: oğlunu takip ettiklerini ve silahları bilmediğini söyledi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı