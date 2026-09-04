Kırsal güzergâhta 8 kilometrelik dönüşüm: Çavdar ile Kırkgeçit asfaltla bağlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile kırsal arasındaki hizmet eşitliğini gözeten belediyecilik anlayışı çerçevesinde yeni bir yol yatırımına başladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesi Çavdar ile Pınarbaşı ilçesi Kırkgeçit arasındaki birçok mahalleye hizmet verecek, yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta asfalt çalışması yürütüyor. Proje, Pınarbaşı ve Sarız arasındaki ulaşımda güvenlik ve konforu artırmayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Başlangıç aşamasında ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yol açma, mevcut toprak yolun altyapısını iyileştirme ve sathi kaplamaya hazırlama işleri yapıyor. Zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bazı kesimlerde yol açma çalışmaları ekskavatörlerle gerçekleştiriliyor; kayalık alanlarda makinelerle güvenli ilerleme sağlanıyor. Planlanan düzenlemelerin tamamlanmasının ardından güzergâhın sathi kaplama ile konforlu ve emniyetli hale getirilmesi hedefleniyor.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar:

Güzergâhın dağlık ve kayalık yapısı, çalışmaları teknik ve fiziki açıdan zorlaştırıyor. Bu nedenle Büyükşehir ekipleri yoğun iş makinesi desteğiyle altyapı sağlamlaştırma, drenaj ve dolgu işlemleri yapıyor; taşlık ve eğimli kesimlerde titiz bir saha çalışması sürdürülüyor. Yetkililer, yolun en kısa sürede tamamlanıp bölge halkının hizmetine sunulacağını belirtiyor.

Muhtarların değerlendirmesi:

Çavdar Mahallesi Muhtarı Dursun Aydoğdu çalışmayla ilgili olarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Bizlere bu hizmetleri sundular. Şuan çalışmamız var. Daire başkanımıza da teşekkür ediyorum. Taleplerimizi dile getirdik, yardımcı oldular. Yayla yollarımızı düzenledik, arazi yollarımız dört dörtlük düzgün. Her yıl greyder iki üç gün bize hizmet sunuyor. Güzel bir imkân. Ne istediysek aldık, sağ olsunlar. Mustafa Türkmen’e ayrıyeten teşekkür ediyorum, çok emekleri var. Önceden Çavdar-Damızlık bağlantı yolumuz neydi şimdi ne oluyor" diye konuştu.

Kırkgeçit Mahalle Muhtarı Veli Şimşek ise çalışmanın bölge yaşamına etkisini şu sözlerle anlattı: "Şarrak, Çavdar, Kevenli mezramız Kırkgeçit arası 8 kilometre stabilize yol. Bundan 2 sene önce altyapısı yapıldı yolun, biz de taleplerde bulunduk, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, bu sene yolumuzu yaptırıyor. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok bozuktu, babalarımızın zamanında taşları kırarak kağnı geçirirlermiş şimdi ne mutlu asfalt dökülüyor".

Büyükşehir'in kırsala bakışı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle ulaşımı zor ve yüksek rakımlı bölgelerde vatandaşların konforunu artırmaya yönelik program dahilinde çalışmalarını planlıyor. Belediye, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin Kayseri genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Kırkgeçit ve Çavdar başta olmak üzere bölgede yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçları daha emniyetli ve rahat bir hâl alacak; mahalle sakinleri ile muhtarlar yürütülen hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.