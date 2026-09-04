Balıkesir altyapısında vactor dönemi: 20 ilçede müdahaleler hızlanıyor

BASKİ filoya yeni araçlar kazandırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası iş birliğiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) envanterine yeni araçlar ekledi. Proje kapsamında 2 yüksek emişli kanal açma ve temizleme aracı (vactor) ile 7 kanal açma aracı BASKİ bünyesine girdi. Belediye yönetimi, bu yatırımla 20 ilçedeki kanalizasyon bakım ve arıza müdahalelerinin hızlanacağını duyurdu.

Altyapı eksikleriyle mücadele: hedefler ve kazanımlar

Başkan Ahmet Akın, göreve geldiklerinde yıllarca ihmal edilmiş bir altyapı devraldıklarını belirterek, şehrin kronikleşmiş altyapı sorunlarını gidermek için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Akın, 'Elimi vicdanıma koyunca rahat etmiyor. Çünkü altyapı bizim asli işimiz' ifadelerini kullanarak, asbestli borular gibi sağlık riski taşıyan unsurların ortadan kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

Akın, son dönemde tamamlanan çalışmaların rakamlarını da paylaştı: 20 ilçede toplam 712 bin metre içme suyu ve 286 bin metre kanalizasyon şebeke hattı yapıldığını; son iki yılda 20 ilçede toplam 30 bin metre derinliğinde sondaj gerçekleştirildiğini ve bu sondajlarla saniyede 1537 litre debiye sahip yeni su kaynaklarının sisteme aktarıldığını söyledi. Ayrıca 168 bin adet kuka ve vidanjör çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Vactorler ve araç dönüşümleri ne getirecek?

BASKİ yetkilileri, vactor adı verilen yüksek emişli araçların Balıkesir altyapı tarihinde ilk kez kullanılacağını belirtti. Bu araçlar; kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, tıkanıklıkların giderilmesi, hatlarda biriken atık ve tortunun vakumlanması ile bakım çalışmalarında görev alacak. Yetkililer, yeni ekipman sayesinde arıza müdahalelerinin daha hızlı ve etkin olacağını vurguladı.

Ayrıca BASKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış 7 adet 5 tonluk su tankerini teknik dönüşüme tabi tutarak kuka kanal açma ve temizleme araçlarına çevirdi. Bu dönüşümler, kanalizasyon kaynaklı arıza taleplerine verilen yanıt kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Proje ile birlikte kurumun saha ekipleri ve araç kapasitesinin güçlendirildiğine dikkati çeken BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 'Başkanımız Ahmet Akın’ın ortaya koyduğu güçlü ve sürdürülebilir altyapı vizyonu doğrultusunda... araç ve ekipman kapasitemizi de sürekli geliştiriyoruz' diye konuştu. Öztürk, yeni araçların 20 ilçede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Altyapıda seferberlik vurgusunu yapan yetkililer, şehir genelindeki kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Akın, 'Yolu doğru olanın yükü ağır olur' sözünü hatırlatarak, yükün ağır olmasına rağmen çalışmayı sürdüreceklerini; şehri 'Kuvayımilliye ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde' hak ettiği noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Tören, Toplu Taşıma Merkezi önünde yapıldı. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Belediye yönetimi, yeni filo ve dönüşümle altyapı hizmetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamayı; 20 ilçede arıza ve bakım süreçlerini kısaltarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını açıkladı.

BAŞKAN AKIN: "ALTYAPI GÖRÜNMÜYOR DİYE VAZGEÇMEDİK, SÖZ KONUSU EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ"