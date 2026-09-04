Mersin'de güneş altında üretilen 3 bin 500 turşuya el konuldu

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gelen ihbar üzerine Karaduvar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimde, açık alanda ve hijyenik olmayan koşullarda üretilen, depolanan ve paketlenen tonlarca turşuya el konuldu. Operasyonda bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş ürünler tespit edildi.

denetimde ortaya çıkan bulgular:

Ekipler, etrafı yüksek duvarlarla gizlenen alanda yaptıkları incelemede turşuların açıkta ve güneş altında, toz, toprak, çamur ve atık suların bulunduğu ortamda bulunduğunu belirledi. Denetimde ayrıca bazı ürünlerde başka markalara ait etiketlerin kullanıldığı, bazı son tüketim tarihlerinin yeniden basıldığı ve bir kısmının kokmuş ve küflenmeye başladığı tespit edildi.

yasal işlem ve alınan önlemler:

Denetim sonucunda 3 bin 500 kova, bidon ve varilde bulunan bozulmuş, kokmuş ve küflenmeye yüz tutmuş turşulara imha edilmek üzere el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme faaliyetten men edilirken, genel temizlik ve hijyen eksikliği nedeniyle idari para cezası uygulandı. El konulan varil, bidon ve kaplar geri dönüşüm tesisine teslim edilecek.

Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde ise işletme sahibine, sağlıksız şartlarda üretim yaparak piyasaya ürün sürme, hijyen kurallarına uymama ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek asitli sıvıları bulundurma gerekçeleriyle 58 bin lira idari para cezası kesildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu alınan tedbirleri ve yapılan işlemleri kamuoyuna bildirdi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ DENETİMDE, AÇIK ALANDA, GÜNEŞ ALTINDA VE HİJYENİK OLMAYAN KOŞULLARDA ÜRETİM, DEPOLAMA VE PAKETLEMESİ YAPILAN TONLARCA TURŞU ELE GEÇİRİLDİ.