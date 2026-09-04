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Yenilenen 100. yıl caddesi gece müdahaleleriyle kent görünümünü tazeliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Caddesi'nde asfalt, kaldırım, yeşil alan ve alt geçitleri etap etap yeniliyor; boyama işlemleri çoğunlukla gece yapılıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenilenen 100. yıl caddesi gece müdahaleleriyle kent görünümünü tazeliyor

100. yıl caddesi yenileme çalışmaları devam ediyor:

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin önemli ulaşım akslarından biri olan 100. Yıl Caddesi'nde baştan sona süren yenileme programını sürdürüyor. Daha önce sıcak asfaltı yenilen ve sürüş konforu artırılan güzergâhta, şimdi kaldırım düzenlemeleri, yeşil alan bakımları ve alt geçitlerde boyama ile bakım çalışmaları öncelik taşıyor. Amaç, hem ulaşım kalitesini yükseltmek hem de caddeyi daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturmaktır.

çalışmaların kapsamı:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarını etaplar halinde yürütüyor. İlk etapta yolun sıcak asfaltı yenilenerek sürüş konforu sağlanmış; bunu takiben cadde boyunca kaldırım yenilemeleri başlatılmıştır. Kaldırım çalışmalarında doğal taş kullanımı tercih edilirken, güzergâhtaki yeşil alanlarda da bakım ve peyzaj düzenlemeleri devam ediyor. Ayrıca Şarampol ve Güllük olmak üzere belirlenen alt geçitlerde duvar ve zemin yüzeylerinde boyama işlemleri yapılarak daha temiz bir görünüm hedefleniyor.

trafik yoğunluğuna göre çalışma saatleri:

Yol ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için özellikle alt geçitlerdeki boyama ve yüzey işlemleri gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım, çalışmaların daha güvenli ve verimli yürütülmesini sağlarken kent içi trafiğin aksamasını da önlüyor. Ekipler, etap planına göre ilerleyerek kademeli tamamlamayla caddenin bütününde eşgüdümlü bir yenileme sağlıyor.

Tamamlandığında 100. Yıl Caddesi, hem sürüş hem de yaya konforuyla kent estetiğine katkı sunan, modern ve düzenli bir görünüme kavuşacak. Belediye çalışmaları planlı şekilde sürdürerek güzergâhın bakımını ve kullanım kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

100. YIL CADDESİ’NDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

100. YIL CADDESİ’NDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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