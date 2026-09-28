Kırsal yolda traktör devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'de tarla yolunda traktör devrildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tarla yolunda seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Kırköy Mahallesi kırsalında, dün saat 20.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza ve olay yeri bilgiler:

Edinilen bilgiye göre; 35 AB 1227 plakalı traktörü süren Mehmet Bedel (59) idaresindeki araç, tarla yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi.

İlk müdahale ve adli süreç:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ön kontrollerin ardından Bedel'in cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

İZMİR'İN KİRAZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.