Kapının açılması kaza getirdi: Batman'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı

kaza ayrıntıları:

Batman’ın Akyürek Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde seyir halindeki bir belediye otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet yol kenarında park halindeki bir aracın kapısının aniden açılması üzerine yön değiştirmek zorunda kaldı ve bu sırada belediye otobüsü ile çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun hafif derecede yaralanma olduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın meydana gelişine ilişkin görgü tanıkları ve olay yerindeki deliller doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü, trafik akışının kısa süreli etkilendiği belirtildi.

BATMAN’DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.