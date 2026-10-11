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Nazilli ve Çine hayvan pazarlarında belgeli dönem başlıyor

Nazilli 13 Ekim, Çine 15 Ekim'de açılıyor; kulak küpesi, pasaport ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar pazara alınmayacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli ve Çine hayvan pazarlarında belgeli dönem başlıyor

Nazilli ve Çine hayvan pazarları yeniden hizmete giriyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ildeki hayvan pazarlarının yeniden açılış tarihlerini duyurdu. Buna göre Nazilli Hayvan Pazarı 13 Ekim Salı günü, Çine Hayvan Pazarı 15 Ekim Perşembe günü hizmete başlayacak. Alım-satım işlemleri sırasıyla Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı ile Çine Belediyesi Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilecek.

Pazar giriş şartları:

Müdürlük açıklamasında, pazara kabul edilen hayvanlar için sıkı belge kontrolleri yapılacağı belirtildi. Pazara kulak küpesi bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alınmayacağı ifade edildi. Ayrıca hayvanların girişinde pasaport, nakil beyannamesi ve veteriner sağlık raporu gibi belgeler kontrol edilecek; bu belgeleri eksik olan hayvanlar pazara kabul edilmeyecek.

Bu kurallar, hayvan kimliklendirme ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla uygulanacak. Üreticilerin hayvanların kimlik ve sağlık belgelerini tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Saat düzeni ve üreticilere uyarı:

Yetkililer, pazar alanına hayvan girişlerinin saat 06.00'dan önce yapılamayacağını belirtti. Üreticilerin belirtilen saatlere uymaları ve giriş prosedürlerine göre hareket etmeleri istendi; amaç, pazarda düzenin sağlanması ve üreticilerin mağduriyetinin önlenmesi olarak açıklandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurallara uyulmasının hayvan sağlığının korunması ve güvenli ticaretin sağlanması açısından önem taşıdığını kaydetti. Pazara katılacak üreticilerin ilan edilen tarihler ve belgeler konusunda hazırlıklı olmaları gerektiği yeniden hatırlatıldı.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA NAZİLLİ VE ÇİNE HAYVAN PAZARLARI YENİDEN HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYARKEN...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA NAZİLLİ VE ÇİNE HAYVAN PAZARLARI YENİDEN HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYARKEN, PAZARLARA KÜPESİZ VE BELGESİZ HAYVANLAR ALINMAYACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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