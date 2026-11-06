Kırsalda gelir artırma hamlesi: 75 bin çilek fidesi üreticiye verildi

Projenin kapsamı ve amaçları:

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle yürütülen "Sağlıklı Fideler, Verimli Bahçeler - Çilek Fidesi Dağıtım Projesi" kapsamında üç kırsal mahallede üreticilere toplam 75 bin adet sertifikalı, hastalıklardan arındırılmış çilek fidesi ulaştırıldı. Proje, kırsal mahallelerde üretimi güçlendirmeyi, çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunmayı ve kadın çiftçilerin üretime katılımını artırmayı hedefliyor.

Hibe ve dağıtım ayrıntıları:

Dağıtımlar, İnegazi, Atlas ve Kuruçeşme mahallelerinde gerçekleştirildi; fideler üreticilere yüzde 70 hibeli olarak verildi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, törende yaptığı konuşmada Nilüfer’in tarımsal kapasitesine dikkat çekti ve TÜİK’in 2025 verilerine göre ilçede 167 dekar alanda toplam bin 265 ton çilek üretildiğini hatırlattı. Güleş, fidelerin dağıtımıyla sürecin sınırlı kalmayacağını, ziraat mühendisleri ve teknik ekiplerle üretim döneminde de destek sağlanacağını vurguladı.

Yerel aktörlerin değerlendirmeleri:

NİLKOOP Başkanı Resul Tarman, projenin amacının üretimi artırmak ve köylünün kendi toprağından gelir elde etmesini sağlamak olduğunu belirtti ve dağıtılan fidelerin hem sofralara hem de köylülerin bütçesine katkı sunmasını diledi. İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın ise fidelerin dikim dönemine zamanında yetiştiğini, belediyenin üretimden satın almaya kadar tüm aşamalarda destek verdiğini ifade etti.

Eğitim, takip ve yaygınlaştırma planları:

Proje kapsamında çiftçilere fide dikimi ve bakımı konusunda eğitimler verilecek; üretim sezonu boyunca belediyenin teknik personeli sahada takip yapacak. Ürünlerin satış ve pazarlama süreçlerinde ise NİLKOOP destek sağlayacak. Hasat sonrasında yapılacak verim ve kalite değerlendirmeleri ile başarılı uygulamaların ilçedeki diğer kırsal mahallelere yaygınlaştırılması planlanıyor.

Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP’un ortaklığı, kırsal alanlarda sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi ve üreticilerin gelirini artırmayı amaçlayan somut bir adım olarak öne çıkıyor; yetkililer, desteklerin devam edeceğini belirtti.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE NİLKOOP İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA İNEGAZİ, ATLAS VE KURUÇEŞME MAHALLELERİNDEKİ ÇİFTÇİLERE YÜZDE 70 HİBELİ 75 BİN ADET ÇİLEK FİDESİ DAĞITILDI.