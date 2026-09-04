Kırsalda üç köyün içme ve sulama altyapısı güçlendirildi

Amasya İl Özel İdaresi, kırsal kesimde yaşam kalitesini artırmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Kuzgeçe, Çiğdemlik ve Kayadüzü köylerinde önemli içme suyu ve sulama altyapısı yatırımlarını tamamladı. Projeler, hem günlük su erişimini kolaylaştırmayı hem de tarımsal sulama kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kuzgeçe'de erişim yolu çalışması:

Kuzgeçe köyünde içme suyu kaynağına ulaşımı sağlamak için tamamlanan 500 metrelik yol çalışması, su kaynağına erişimi kolaylaştırdı. Yolun açılmasıyla altyapı ekiplerinin müdahaleleri hızlanırken, gelecekte yapılacak bakım ve ilave çalışmaların da önü açıldı.

Çiğdemlik ve Kayadüzü'de hat yenileme ve bağlantılar:

Çiğdemlik köyünde tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi için su deposundan 100 metre yeni hat çekildi ve mevcut sulama hattına bağlantısı gerçekleştirildi. Bu müdahale, tarımsal arazilerin sulama imkânlarını doğrudan geliştirerek üretime olumlu katkı sağlayacak. Kayadüzü köyünde ise bin metrelik içme suyu hattı yenilenerek hizmete sunuldu; yenilenen hatla vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimi hedefleniyor.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, altyapı yatırımlarının kırsalda kalıcı ve etkin çözümler ürettiğini vurgulayarak, "Amasya İl Özel İdaresi olarak, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama altyapısına yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

AMASYA MERKEZ KUZGEÇE, ÇİĞDEMLİK VE MERZİFON İLÇESİNE BAĞLI KAYADÜZÜ KÖYLERİNDE İÇME İLE SULAMA SULARINDA ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİLDİ.