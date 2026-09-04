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Kaputun arasındaki yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Edirne Saraçlar Caddesi'nde kaputa giren yavru kedi, araç sahibinin durup itfaiyeyi araması sonucu çıkarıldı ve sağlık kontrolü için barınağa götürüldü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaputun arasındaki yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Olayın seyri:

Edirne Merkez Saraçlar Caddesi'nde bir sürücünün aracının kaputundan gelen miyavlama sesi fark edildi. Sürücü, aracını hareket ettirmeyerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve olası bir tehlikenin önüne geçti.

Müdahale süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputun içine giren yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir süre devam eden uğraşları sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden dikkatle çıkarıldı.

Kediye ilişkin son durum:

Kurtarılan yavru kedi, zarar görüp görmediğinin kontrol edilmesi amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Olay, araç sahibinin dikkatli davranışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde olumsuz bir sonuca yol açmadan sonuçlandı.

EDİRNE&#039;DE BİR OTOMOBİLİN KAPUT KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU...

EDİRNE'DE BİR OTOMOBİLİN KAPUT KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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