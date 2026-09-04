Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Akseki'de müdahale çalışmaları:

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

kullanılan araç ve personel:

Yangına 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Çalışmalarda toplam 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

çalışmaların seyri:

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli müdahalesi devam ediyor; öncelik alevlerin çevreye yayılmasının engellenmesi ve yangının kontrol altına alınması. Müdahale çalışmaları sürdüğü sürece ekiplerin bölgede aktif olarak görev yapması bekleniyor.

ANTALYA'NIN AKSEKİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.