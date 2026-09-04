İncirliova’nın altyapısına 1,3 milyarlık kapsamlı yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) eşliğinde hayata geçirilen proje, İncirliova ilçesinin altyapısını kökten güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında çalışmalar, Sandıklı Mahallesi merkezli olmak üzere ilçede 6 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütülüyor.

yapım çalışmaları:

Toplam değeri 1 milyar 300 milyon Türk Lirası olan yatırımda, bölgede 38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ile 9 bin 900 metre yağmursuyu hattı inşa edilecek. Proje tamamlandığında ülke standartlarına uygun, daha dayanıklı ve modern bir altyapı ağı oluşturularak toplam 48 bin 700 metre yeni hat devreye alınmış olacak.

Bu hatlar, hem günlük yaşamda altyapı kaynaklı aksaklıkları azaltmayı hem de geleceğe dönük kapasiteyi artırmayı amaçlıyor. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde on binlerce vatandaşa uzun yıllar boyunca hizmet verebilecek bir altyapı seti oluşturulması hedefleniyor.

başkanın açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımlarla ilgili olarak şunları kaydetti: "Aydın’ımız için çalışıyor, kentimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. İncirliova ilçemize kazandırdığımız 1 milyar 300 milyon Türk Lirası değerindeki altyapı yatırımımızda çalışmalarımızı 6 farklı noktada eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Tüm ilçelerimizde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanma sürecinin planlandığı takvim çerçevesinde yürütüldüğünü ve ilerleyen dönemde bakım, işletme ve olası genişletme çalışmalarıyla yatırımın sürdürüleceğini belirtiyor.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK DEV PROJEDE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNCE ÇALIŞMALAR 6 FARKLI NOKTADA EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜLÜRKEN, TOPLAM 48 BİN 700 METRE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞA EDİLECEK.