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Kırsaldaki kız çocukları ve annelere psiko-eğitimle güçlendirme seferberliği

Mersin Akdeniz'de 6-14 yaş kız çocukları ve annelerine yönelik psiko-eğitim; duyguları tanıma, özgüven, sınır farkındalığı ve koruyucu ebeveynlik odaklı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kırsaldaki kız çocukları ve annelere psiko-eğitimle güçlendirme seferberliği

Akdeniz Belediyesi kırsalda psikososyal destek programı başlattı:

Akdeniz Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kız çocukları ve anneleri için yeni bir psikoeğitim ve psikososyal güçlendirme programı uygulamaya koydu. Çalışma, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilçenin okullarında ve mahalle noktalarında yürütülüyor. Hedef kitlenin merkezinde 6-14 yaş aralığındaki kız çocukları ile onların anneleri yer alıyor.

Programın kapsamı ve hedefleri:

Program, kız çocuklarının duygularını tanıma ve sağlıklı biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Etkinlikler aracılığıyla çocukların özgüven kazanmaları, kişisel sınırlarını fark etmeleri ve güvenli davranışlar sergilemeleri amaçlanıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyduklarında doğru kişilerden yardım isteme becerileri üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Bu eğitimler yaş gruplarına uygun yöntem ve aktivitelerle planlanıyor.

Anneler için eğitimler:

Anneleri hedefleyen oturumlarda ise koruyucu ebeveynlik ilkeleri, anne-kız iletişiminin güçlendirilmesi, çocuklarda risklerin erken tanınması ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme sağlanıyor. Bu bölümler, aile içi iletişimi destekleyerek sorunların erken tespit edilmesine ve müdahaleye zemin hazırlamayı amaçlıyor. Programda uygulanan yaklaşımlar ailelerin günlük yaşamına uygulanabilir pratikler sunuyor.

Uzmanın değerlendirmesi:

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş çalışmanın temel amacını, çocukların kendilerini tanımalarını, duygularını sağlıklı biçimde ifade edebilmelerini ve riskli durumlarda doğru tepki geliştirebilmelerini desteklemek olarak özetliyor. Ateş, çalışmaların yalnızca çocukları değil, anneleri de kapsadığını; sağlıklı anne-kız iletişiminin ve sınır bilincinin çocukların kendilerini güvende hissetmesi açısından hayati olduğunu vurguluyor.

Program kapsamında düzenlenen atölye ve psiko-eğitim uygulamalarının yaşa uygun yöntemlerle yürütüldüğü, annelerin sürecin aktif bir parçası olduğu belirtiliyor. Yerel düzeyde başlatılan bu tür girişimlerin, kırsal bölgelerdeki çocukların ve ailelerin psikososyal dirençlerini güçlendirmede önemli rol oynaması bekleniyor.

MERSİN&#039;İN AKDENİZ İLÇESİNDE KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAYAN 6-14 YAŞ ARASI KIZ ÇOCUKLARI İLE ANNELERİNE...

MERSİN'İN AKDENİZ İLÇESİNDE KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAYAN 6-14 YAŞ ARASI KIZ ÇOCUKLARI İLE ANNELERİNE YÖNELİK PSİKOEĞİTİM VE PSİKOSOSYAL GÜÇLENDİRME PROGRAMI BAŞLATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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