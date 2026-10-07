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Efeler'de yaşam boyu öğrenme rüzgârı: İkinci Bahar Üniversitesi kısa sürede yoğun talep aldı

İkinci Bahar Üniversitesi, Efeler'de 55 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik başlarken, kısa sürede 100'ün üzerinde başvuru alarak büyük ilgi gördü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler'de yaşam boyu öğrenme rüzgârı: İkinci Bahar Üniversitesi kısa sürede yoğun talep aldı

İkinci Bahar Üniversitesi ilk haftasında yoğun ilgi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından 55 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmek ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen İkinci Bahar Üniversitesi, ilk haftasında beklenenden fazla ilgi gördü. Projenin tanıtımı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirildi ve duyurunun ardından kısa sürede 100'ün üzerinde başvuru alındı; kontenjanların dolmak üzere olduğu belirtildi.

Programın kapsamı ve katılım koşulları:

İkinci Bahar Üniversitesi, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora, sosyal yaşamdan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunacak şekilde planlandı. Programa katılım için herhangi bir eğitim düzeyi, meslek, emeklilik veya akademik başarı şartı aranmaz; başvurabilmek için tek şart 55 yaşını doldurmuş olmaktır. Kadın ve erkek tüm Efelerliler programa başvurabiliyor.

Program tamamen ücretsiz olarak yürütülecek olup, katılımcılardan ders ve etkinliklere düzenli katılım sağlamaları ve grup çalışmalarında saygı, eşitlik ve dayanışma ilkelerine uygun davranmaları bekleniyor.

Başvuru noktaları ve ders başlangıç tarihi:

İkinci Bahar Üniversitesi’ne katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Efeler Belediyesi Manolya Park, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Menderes Park ve Efeler Kent Konseyi’nden gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci devam ediyor ve ilgililerin kontenjan dolmadan kaydını tamamlaması öneriliyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, İkinci Bahar Üniversitesi’nde ilk dersin 12 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonunda yapılması planlanıyor. Belediye yetkilileri, projenin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu ve yaşlıların kent yaşamına daha aktif katılımını desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

Proje kısa sürede aldığı yoğun başvurularla, Efeler’de yaşlılara yönelik yaşam boyu öğrenme ve sosyal katılım alanında yeni bir hareketlilik başlattı. İlgi devam ettiği sürece yetkililer programın işleyişi ve kontenjanlarla ilgili güncellemeleri paylaşacak.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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